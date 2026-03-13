Haberler

Muğla'da Turgutreis Yurdu'nda kan bağışı etkinliği düzenlendi

Muğla'da Turgutreis Yurdu'nda kan bağışı etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğinde, 178 gönüllü öğrenci Türk Kızılay'a destek verdi.

Muğla Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) Turgutreis Yurt Müdürlüğü'nde, Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, 178 gönüllü öğrenci kan bağışında bulunarak, kampanyaya destek verdi.

Yurt Müdürlüğü ile Türk Kızılay ekipleri, öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağlayarak maçtan çıkarılan kaleciden 4 kelimelik mesaj

Ağlayarak maçtan çıkarılan kaleciden haber var
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı

Milletvekilini sokak ortasında defalarca bıçakladı
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler çok şey kaçırdı! Dün gece ortalık alev aldı
Türk teknik direktörden inanılmaz başarı! Rekor kırdı

Bu adamı kim durduracak?
Ağlayarak maçtan çıkarılan kaleciden 4 kelimelik mesaj

Ağlayarak maçtan çıkarılan kaleciden haber var
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı

Kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu ifşa etti
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı

CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı