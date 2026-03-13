Muğla'da Turgutreis Yurdu'nda kan bağışı etkinliği düzenlendi

Muğla Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) Turgutreis Yurt Müdürlüğü'nde, Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, 178 gönüllü öğrenci kan bağışında bulunarak, kampanyaya destek verdi.

Yurt Müdürlüğü ile Türk Kızılay ekipleri, öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.