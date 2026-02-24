Haberler

Turgutlu'da meslek lisesi öğrencileri atıl malzemeleri dekoratif eşyalara dönüştürüyor

Turgutlu'da meslek lisesi öğrencileri atıl malzemeleri dekoratif eşyalara dönüştürüyor
Güncelleme:
Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, atıl malzemeleri değerlendirerek avize ve sehpa gibi dekoratif eşyalar üretiyor. Bu projeyle çevreye katkı sağlanırken, öğrenciler mesleki becerilerini de geliştirme fırsatı buluyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise öğrencileri, atıl malzemelerden yeni eşyalar üretiyor.

Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, diğer okul ve kurumlardaki yenileme çalışmaları sonrasında atıl duruma düşen malzemeleri okulun atölyelerinde değerlendiriyor.

Kullanılmayan metal ve ahşap parçalar, öğrencilerin ellerinde avize, sehpa gibi dekoratif eşyalara dönüşüyor. Bu çalışmalar sayesinde hem çevreye katkı sağlanıyor hem de öğrenciler mesleki becerilerini uygulamalı olarak geliştirme fırsatı buluyor.

Okulun müdürü Murat Mehmet Güler, meslek liselerinin üretim odaklı eğitim verdiğini ifade ederek, öğrencilere sadece teknik beceri değil çevre bilinci de kazandırdıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen
