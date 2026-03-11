Haberler

Öğrenciler, 'zimem defteri' geleneğiyle borçları ödedi

Turgutlu'daki Şadi Turgutlu Ortaokulu, ramazan ayı dolayısıyla bütçeleri zorlanan ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapatmak için 'zimem defteri' geleneğini canlandırdı. Öğretmen ve öğrenciler, toplanan yardımlarla bir bakkalda veresiye defteri satın alarak yardımlaşma ruhunu yaşattı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Şadi Turgutlu Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, ramazan ayının yardımlaşma ruhunu 'zimem defteri' geleneği ile taçlandırdı. Okulda toplanan yardımlarla bir mahalle bakkalındaki veresiye defteri satın alınarak, ihtiyaç sahiplerinin borçları kapatıldı.

Turgutlu ilçesindeki Şadi Turgutlu Ortaokulu, ramazan ayı vesilesiyle unutulmaya yüz tutmuş 'zimem defteri' geleneğini hayata geçirdi. Öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla toplanan yardımlarla Acarlar Mahallesi'ndeki bir bakkala gidilerek veresiye defteri satın alındı ve borçlar kapatıldı. Şadi Turgutlu Ortaokulu Müdürü Ahmet Şahin, "Turgutlu'da okulumuzun yapmış olduğu bir dayanışma örneği olarak Osmanlı geleneği olan veresiye, zimem defterini kapatma geleneğini gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin bu geleneği öğrenmesi ve yardımlaşma kültürünü yaşaması bizim için çok değerli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
