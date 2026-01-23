Haberler

Turgutlu'da yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Turgutlu'da yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki Ömer Duman ve Perihan Duman yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ankara-İzmir kara yolu Jandarma Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 45 ZP 020 plakalı yolcu otobüsü ile Ömer Duman (58) idaresindeki 35 MPT 57 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Ömer Duman ile yanındaki Perihan Duman (55) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
