"Yan baktın" kavgasında kan aktı! Biri mezara diğeri hapse girdi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "yan baktın" kavgasında kan aktı. İkisi de alkollü olan iki gencin kavgasında bacağından ve karnından bıçaklanan biri hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi şahıs ise polise teslim oldu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "yan baktın" kavgasında 29 yaşındaki Sinan T., 25 yaşındaki Remzi Zeybek'i bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 01.30 sıralarında Albayrak Mahallesi Tren Yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; her ikisi de alkollü olan Sinan T. ile Remzi Zeybek arasında "yan baktın" meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Zeybek, sol bacağına ve karnına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zeybek, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Zeybek, burada kurtarılamadı. Zeybek'in acı haberini alan yakınları yasa boğulurken, Sinan T. polis merkezine giderek teslim oldu.