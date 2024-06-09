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"Yan baktın" kavgasında kan aktı! Biri mezara diğeri hapse girdi

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "yan baktın" kavgasında kan aktı. İkisi de alkollü olan iki gencin kavgasında bacağından ve karnından bıçaklanan biri hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi şahıs ise polise teslim oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "yan baktın" kavgasında 29 yaşındaki Sinan T., 25 yaşındaki Remzi Zeybek'i bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 01.30 sıralarında Albayrak Mahallesi Tren Yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; her ikisi de alkollü olan Sinan T. ile Remzi Zeybek arasında "yan baktın" meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Zeybek, sol bacağına ve karnına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı.

'Yan baktın' kavgasında kan aktı! Biri mezara diğeri hapse girdi

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zeybek, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Zeybek, burada kurtarılamadı. Zeybek'in acı haberini alan yakınları yasa boğulurken, Sinan T. polis merkezine giderek teslim oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (4)

OkuYorum:

İşte böyle tipler evde karısını dövüyor, hatta öldürüyor. Çok aile var, oğlum evlensin akıllanır diye kızların başını yakan. Hatta bazı gençler yetiştirme yurtlarındaki bir kızı seçip kendine aşık ediyor, evleniyor. kız memur olunca da arada bir göstermelik çalışıyor, keyfine bakıyor. Buna bizzat şahit oldum. Sonra karısı ayrılmak isteyince ya dövüyor, ya öldürüyor ve en acısı da bazı tipler bu haberleri okuyup 'kadın ne yaptı kimbilir de kocası öldürürdü' diye yorum yapıyor.

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Ali Teke:

Alkol kötülüklerin anasıdır , totonuzla içmeyin

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XYZ:

Bıktım cinayet haberleri duymaktan. Hic mi guzel seyler olmuyor artik bu ulkede?!!!!

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Yahya Öksüz:

ıkı sarhos bulusunca sık karsılasıyor bu vakalarla

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