Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. Ele geçirilen 576 sentetik ecza hapla birlikte, narkotik ekipleri uyuşturucu imal ve ticaretine darbe vurdu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik bir adrese baskın düzenledi.
Yapılan aramalarda 576 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Z.A. (20) ve Y.K. (23) tutuklandı, N.B. (21) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen