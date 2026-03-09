Haberler

Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. Ele geçirilen 576 sentetik ecza hapla birlikte, narkotik ekipleri uyuşturucu imal ve ticaretine darbe vurdu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik bir adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 576 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Z.A. (20) ve Y.K. (23) tutuklandı, N.B. (21) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen
