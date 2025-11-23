Turgutlu'da Traktör ve Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktör ile çekici kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Seyfettin Kızmaz yönetimindeki 45 AFY 719 plakalı traktör ile Ömer Demirbaş idaresindeki 71 ACA 405 plakalı çekici kamyonet, İzmir-Ankara kara yolu Otogar Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle traktör ile çekici arasında sıkışan sürücü Seyfettin Kızmaz, itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralanan Seyfettin Kızmaz, kamyonet sürücüsü Ömer Demirbaş ve kamyonette yolcu olarak bulunan Osman Ağar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunun İzmir yönü bir süre trafiğe kapandı. Trafik akışı bu sürede şehir içi yollardan sağlandı.