Haberler

Manisa'da devrilen traktördeki 3 kişi yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tarlaya giderken devrilen traktörün altında kalan sürücü ve ailesi yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Tarlaya giden Mehmet Gökcen (72) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Kabaçınar Mahallesi Kerpiçli mevkisindeki eğimli arazide devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemede, traktörün altında kalan sürücü ile eşi Emine Gökcen (69) ve oğulları Rıfat Gökcen'in (41) öldüğü belirlendi.

Cenazeler, işlemlerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

