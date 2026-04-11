Manisa'da devrilen traktördeki 3 kişi yaşamını yitirdi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tarlaya giderken devrilen traktörün altında kalan sürücü ve ailesi yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Tarlaya giden Mehmet Gökcen (72) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Kabaçınar Mahallesi Kerpiçli mevkisindeki eğimli arazide devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İncelemede, traktörün altında kalan sürücü ile eşi Emine Gökcen (69) ve oğulları Rıfat Gökcen'in (41) öldüğü belirlendi.
Cenazeler, işlemlerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen