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Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 71 yaşındaki sürücü Ekrem Filiz ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

???????Musalaryeniköy Mahallesi'nde, Ekrem Filiz'in (71) yönetimindeki 45 TD 248 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Filiz, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Cengiz Kılınçaslan
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