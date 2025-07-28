Turgutlu'da Tarım Arazisinden Ormanlık Alana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Turgutlu'da Tarım Arazisinden Ormanlık Alana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 15 dönümlük meyve bahçesi zarar gördü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Osmancık Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ormanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.

Yangında 15 dönümlük meyve bahçesinin zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
Dünyaca ünlü yıldız Golovin, Galatasaray forması giydi

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray forması giydi, taraftarı heyecan bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'daki yangını çeken genç kadın şarkı söyledi: Yanıyor yanaklarım

Yeşil vatan yanarken etkileşim uğruna yaptığına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.