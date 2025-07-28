Turgutlu'da Tarım Arazisinden Ormanlık Alana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 15 dönümlük meyve bahçesi zarar gördü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Osmancık Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ormanlık alana da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.
Yangında 15 dönümlük meyve bahçesinin zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel