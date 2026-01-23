Tel örgüye sıkışan tilki kurtarıldı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir bahçenin tel örgülerine sıkışan tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına salındı.
Olay, sabah saatlerinde Ergenekon Mahallesi Yusuf Nalkesen Sokak'ta meydana geldi. Bahçenin tel örgülerine sıkışan tilkiyi fark edenler, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Turgutlu İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, tilkiyi zarar vermeden tel örgülerden çıkardı. Durumu iyi olan tilki, kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına salındı.
