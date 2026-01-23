Haberler

Tel örgüye sıkışan tilki kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir bahçenin tel örgülerine sıkışan tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına salındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir bahçenin tel örgülerine sıkışan tilki, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Ergenekon Mahallesi Yusuf Nalkesen Sokak'ta meydana geldi. Bahçenin tel örgülerine sıkışan tilkiyi fark edenler, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Turgutlu İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, tilkiyi zarar vermeden tel örgülerden çıkardı. Durumu iyi olan tilki, kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Haber: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Ümit öldü, yengesi tutuklandı! 'Hepinizi keserim' paylaşımı kan dondurdu

Ümit öldü, yengesi tutuklandı! Yaptığı paylaşım kan donduran cinsten
İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri

İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
MHP'li Adan'ı çıldırtan AK Partili vekilin kim olduğu ortaya çıktı

MHP'li Adan'ı çıldırtan AK Partili vekilin kim olduğu ortaya çıktı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı

Apar topar gözaltına alınan Acun'un ortağı için karar
Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz

Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı