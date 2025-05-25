Turgutlu'da Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devrildi

Turgutlu'da Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi. Devrilen ağaçlardan biri park halindeki bir araca zarar verdi. Yaklaşık 40 yıllık çınar ağacı da devrilerek güvenlik kamerasına yansıdı. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, birçok ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi. Devrilen ağaçlardan biri, park halindeki bir araca zarar verdi. Yaklaşık 40 yıllık bir çınarın devrilmesi de çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Turgutlu ilçesi genelinde, bugün şiddetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi. Devrilen ağaçları gören vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen belediye ekipleri, devrilen ağaçları temizleme çalışması yaptı.

Ayrıca, şiddetli rüzgarın etkisiyle Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir lokantanın önünde bulunan yaklaşık 40 yıllık çınar ağacı da topraktan sökülerek devrildi. Ağacın devrilme anları çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın, lokantanın kapalı olduğu bir tatil gününde meydana gelmesi olası bir faciayı önledi.

Yetkililer, vatandaşları muhtemel risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu

Fenerbahçe Avrupa şampiyonu
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Sykes-Picot anlaşması Suriye'yi böldü, bir daha yapmayacağız

ABD'li isim Osmanlıyı bölen gizli anlaşma için günah çıkardı
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi

Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Osimhen'den Boniface'e üstü açık otobüste mesaj: Bu kulüp çok büyük

Osimhen'den canlı yayınını izleyen dünyaca ünlü golcüye mesaj
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı

CHP'ye destek sözü veren Muharrem İnce'den sürpriz çağrı
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler

Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı

Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Yeni araştırma altının dünyanın çekirdeğinden yüzeye sızdığını ispatladı

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
'Cennet Adana'dadır' diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı

"Cennet o ilimizdir" diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: CHP bizim bıraktığımız projeleri kapattı

Eski başkandan yaylım ateşi: Bıraktığımız projeleri kapattılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.