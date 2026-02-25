Manisa'da tehdit ve şantaj iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişiyi bıçakla tehdit ederek parasını aldıkları ve özel görüntülerini kullanarak şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine başvuran bir kişi, Selvilitepe Mahallesi'nde otele gittiğini, burada bulunduğu sırada odaya gelen 3 şüphelinin kendisini bıçakla tehdit ettiğini, üzerindeki 3 bin lirayı zorla aldıklarını, ayrıca banka hesabındaki 8 bin lirayı başka bir hesaba göndermeye zorladıklarını belirtti.

Olay sırasında fotoğraflarının çekildiğini aktaran mağdur, şüphelilerin 100 bin lira daha vermemesi halinde bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmakla tehdit ettiklerini öne sürerek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Emniyet ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda İ.E, İ.E. ve A.B.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.