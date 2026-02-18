Manisa'da derede mahsur kalan 2 araç kurtarıldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Karacaali Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu 2 araç suda mahsur kaldı. Sürücüler kendi imkanlarıyla araçlardan çıkarken, bölgeye gelen ekipler araçları bulundukları yerden kurtardı.

Olay, saat 22.30 Derbent Mahallesi'nde bulunan Karacaali Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sağanak yağışla birlikte dere yatağında suyun aniden yükselmesi üzerine dereden geçmeye çalışan iki araç sular içerisinde kaldı. Araç sürücüleri, suyun hızla yükseldiğini fark ederek kendi imkanlarıyla araçlardan indi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak araçların bulunduğu alanda çalışma başlattı. Mahsur kalan iki araç, bölgeye gelen iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı