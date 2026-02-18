Haberler

Manisa'da derede mahsur kalan 2 araç kurtarıldı

Manisa'da derede mahsur kalan 2 araç kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Karacaali Deresi'nde meydana gelen sağanak yağış, su seviyesinin yükselmesine neden oldu. İki araç suda mahsur kalırken, sürücüler kendi imkanlarıyla kurtuldu. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve araçlar kurtarıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Karacaali Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu 2 araç suda mahsur kaldı. Sürücüler kendi imkanlarıyla araçlardan çıkarken, bölgeye gelen ekipler araçları bulundukları yerden kurtardı.

Olay, saat 22.30 Derbent Mahallesi'nde bulunan Karacaali Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sağanak yağışla birlikte dere yatağında suyun aniden yükselmesi üzerine dereden geçmeye çalışan iki araç sular içerisinde kaldı. Araç sürücüleri, suyun hızla yükseldiğini fark ederek kendi imkanlarıyla araçlardan indi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak araçların bulunduğu alanda çalışma başlattı. Mahsur kalan iki araç, bölgeye gelen iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı

Bunu hiç istemezdi ama! Şeyma Subaşı'ya bir darbe daha
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı

Kızını gören, "Babasının aynısı" dedi
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı

Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti

Nefes kesen görüntüler Türkiye'de çekildi
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı

Bunu hiç istemezdi ama! Şeyma Subaşı'ya bir darbe daha
Yine attı! En-Nesyri durdurulamıyor

Bu adamı kim durduracak?
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu