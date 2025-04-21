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Turgutlu'da Rehabilitasyon Merkezi İncelemesi

Turgutlu'da Rehabilitasyon Merkezi İncelemesi
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Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Hüseyin Şık, Turgutlu'da madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında rehabilitasyon merkezi olarak dönüştürülmesi planlanan alanı inceledi. Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alan, denetimli serbestlik yükümlüleri için yatılı tedavi imkanı sunacak.

Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Hüseyin Şık, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Bölgesel Yatılı Rehabilitasyon Merkezine dönüştürülmesi planlanan alanda incelemede bulundu.

Şık, daha önce Turgutlu A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olarak hizmet veren alanın, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında yatılı tedavi ihtiyacı duyan denetimli serbestlik yükümlülerine rehabilitasyon merkezi olması için başlatılan alanla ilgili bilgi aldı.

Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alanın madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında denetimli serbestlik yükümlüleri için kullanılacağı öğrenildi.

Hüseyin Şık'a Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz ile Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz eşlik etti.

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Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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