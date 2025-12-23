Minibüste çıkan yangın, park halindeki 5 motosiklete sıçradı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir minibüste çıkan yangında araç kullanılmaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı 5 motosiklette de maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi Kervan Yolu üzerinde meydana geldi. Mahmut Sakallı idaresindeki servis minibüsü seyir halindeyken, sürücü yanık kokulu ile endişeye kapıldı.

ALEVLER MOTOSİKLETLERE SIÇRADI

Minibüsü hemen park eden Sakallı, aracı terk edip, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada minibüs birden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Büyüyen alevler park halindeki 5 motosiklete de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, motosikletlerde de hasar oluştu.