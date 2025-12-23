Haberler

Minibüste çıkan yangın, park halindeki 5 motosiklete sıçradı

Minibüste çıkan yangın, park halindeki 5 motosiklete sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir minibüsün yanması sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Sıçrayan alevler 5 motosiklete de maddi hasar verdi.

  • Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir minibüste çıkan yangın, park halindeki 5 motosiklete sıçradı.
  • Yangın sonucunda minibüs kullanılamaz hale geldi ve motosikletlerde maddi hasar meydana geldi.
  • Olay, saat 22.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi Kervan Yolu üzerinde gerçekleşti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir minibüste çıkan yangında araç kullanılmaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı 5 motosiklette de maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi Kervan Yolu üzerinde meydana geldi. Mahmut Sakallı idaresindeki servis minibüsü seyir halindeyken, sürücü yanık kokulu ile endişeye kapıldı.

ALEVLER MOTOSİKLETLERE SIÇRADI

Minibüsü hemen park eden Sakallı, aracı terk edip, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada minibüs birden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Büyüyen alevler park halindeki 5 motosiklete de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, motosikletlerde de hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul'da ünlü mekanların işletmecisi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Döviz bürosuna gidecekler dikkat! Bir para birimi tabelalardan kaldırıldı

Döviz bürosuna gidecekler dikkat! O ülkenin parası tabeladan çıkarıldı
Venezuela Dışişleri Bakanı Gil: Rusya'dan tam destek aldık

ABD-Venezuela geriliminde tarafını seçti
Ne diyeceği merak konusuydu! Sadettin Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt

Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt
Fatih Tekke'den sitem: Kabul etmem mümkün değil

Maç sonunda isyan etti: Kabul etmem mümkün değil
Döviz bürosuna gidecekler dikkat! Bir para birimi tabelalardan kaldırıldı

Döviz bürosuna gidecekler dikkat! O ülkenin parası tabeladan çıkarıldı
Ekol Tv sadece 2 sene dayanabildi! Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler

Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler
Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı

Mide ağrısıyla gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı
title