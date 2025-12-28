Haberler

Manisa'da kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı mahalleleri beyaz örtüyle kapladı. Ulaşımda bir sorun yaşanmazken, sürücüler buzlanma riski konusunda uyarıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde kar yağışı etkili oldu.

Turgutlu'nun yüksek kesimlerde kalan kırsal mahallelerde kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Dağmarmara grubu mahalleleri olarak bilinen; Güney, Dağyeniköy, Kuşlar, Hacıisalar, Dağören, Karaköy, Kabaçınar ve Yunusdere mahalleleri kar yağışıyla birlikte kısa sürede beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışına rağmen bölgede şu ana kadar ulaşıma kapanan herhangi bir yol bulunmazken, Turgutlu Belediyesi ekipleri önlemlerini aldı. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

