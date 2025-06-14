Turgutlu'da İşçi Servisi Tırla Çarpıştı: 20 Yaralı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, işçi taşıyan minibüsün park halindeki tıra çarpması sonucu 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumu ağır.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisinin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 5'i ağır 20 kişi yaralandı.

İzmir'deki bir fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan Nurettin Kocabaş yönetimindeki 45 J 6406 plakalı minibüs, İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında yol kenarında park halindeki 03 ADB 813 plakalı buğday yüklü tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada işçi servisindeki 20 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü Kocabaş ile 5 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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