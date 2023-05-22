Turgutlu'da husumetli iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1'i polis memuru 8 kişi yaralandı, 9 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1'i polis memuru 8 kişi yaralandı, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Olay bugün saat 17.45 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi Özlem Sokak'ta meydana geldi. Aralarında, husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar, taş ve sopaların yanı sıra pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 1'i polis memuru, 8 kişi taş ve sopalarla yaralandı.

Kavgaya karışan ailelerin arasındaki husumetin; geçen hafta çocuklarının kavga etmesinden kaynaklandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.