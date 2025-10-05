Haberler

Turgutlu'da Eski Eşi ve Yanındaki Kişiyi Bıçakla Yaralayan Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, eski eşi ve yanındaki kişiyi bıçakla yaralayan H.Ö. gözaltına alındı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eski eşi ve yanındaki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İzmir-Ankara kara yolunda 45 L 2104 plakalı kamyonuyla seyreden H.Ö, bir akaryakıt istasyonunda lastik şişirmek için duran 45 ACL 630 plakalı otomobilde eski eşi F.K'nin (34) bulunduğunu fark ederek durdu.

H.Ö, otomobilin sürücüsü M.C.T'ye (44) bıçakla saldırdı. Ardından olaya tanık olup akaryakıt istasyonunun marketine sığınan eski eşi F.K'yi bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan F.K, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kamyonuyla kaçan şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
