Haberler

Turgutlu'da Eşinin Av Tüfeğiyle Vurduğu Kadın Hayatını Kaybetti

Turgutlu'da Eşinin Av Tüfeğiyle Vurduğu Kadın Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan 34 yaşındaki kadın, hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi, şüpheli gözaltına alındı.

Yılmazlar Mahallesi'ndeki evlerinde Hasibe A. (34) ile eşi Adıgüzel A. (55) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Adıgüzel A, av tüfeğiyle eşini ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adıgüzel A, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çiftin 3 çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
Mısır'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Dünyanın gözü Mısır'daki zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
Trump'ın tarife kararıyla piyasa çöktü, ünlü kripto milyoneri lüks aracında ölü bulundu

Trump'ın kararıyla piyasa çöktü, ünlü kripto milyoneri ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'li Feti Yıldız'dan ünlü isimlerle ilgili çok konuşulacak mesaj: Nutuk atmaya kalkarlarsa...

Ünlülere operasyon gündemdeyken MHP'nin ağır topu ateşe benzin döktü
Trump'ın tarife kararıyla piyasa çöktü, ünlü kripto milyoneri lüks aracında ölü bulundu

Trump'ın kararıyla piyasa çöktü, ünlü kripto milyoneri ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.