Turgutlu'da Eşinin Av Tüfeğiyle Vurduğu Kadın Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi, şüpheli gözaltına alındı.

Yılmazlar Mahallesi'ndeki evlerinde Hasibe A. (34) ile eşi Adıgüzel A. (55) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Adıgüzel A, av tüfeğiyle eşini ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adıgüzel A, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çiftin 3 çocuklarının bulunduğu öğrenildi.