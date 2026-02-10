Manisa'da bir kişi elektrik trafosu binasında ölü bulundu
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki elektrik trafosunda bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığı görüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Atatürk Mahallesi 217 Sokak'taki trafo binasının içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin E.D. olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.
E.D'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel