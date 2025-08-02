Turgutlu'da Çiftlik Evinde Yangın: Cem Karaca Hayatını Kaybetti

Turgutlu'da Çiftlik Evinde Yangın: Cem Karaca Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir çiftlik evinde çıkan yangında Cem Karaca hayatını kaybetti. Yangın sonucu dört şüpheli gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir çiftlik evinde çıkan yangında Cem Karaca (40) hayatını kaybetti, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi Kısmalı Yolu Davutlar mevkisindeki bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlik evinde alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Evde yapılan kontrolde Cem Karaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Karaca'nın cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında E.B. (33), S.S. (27), G.K.Ç. (23) ve O.D.'yi (39) gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Büyük sürpriz! Samuel Chukwueze'nin menajeri Süper Lig deviyle görüşmek için İstanbul'da

Büyük sürpriz! Menajeri Süper Lig deviyle görüşmek için İstanbul'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürpriz gelişmeyi duyurdular! Kerem Aktürkoğlu adım adım Süper Lig'e

Sürpriz gelişmeyi duyurdular! Adım adım Süper Lig'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.