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Turgutlu'da 3 Bin Fidan Dikildi

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde 3 bin fidan dikildi. Kaymakam Selami Kapankaya, orman sevgisinin aşılanması ve yangınlara karşı duyarlılığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla 3 bin fidan dikildi.

Sivrice Mahallesi'ndeki fidan dikim etkinliğinde öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyeleri fidanları dikip can suyu verdi.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, orman sevgisini çocuklara ve gençlere aşılamak için çalıştıklarını belirterek, "Orman yangınlarına karşı herkesin bilinçli ve duyarlı olmasını diliyoruz." dedi.

Programa Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kıran da katıldı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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