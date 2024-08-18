TÜRGEV Yaz Okulu'24 Mezuniyet Programı Tamamlandı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) "Yaz Okulu'24 Mezuniyet Programı", Rami Kütüphanesinde düzenlendi.

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz-16 Ağustos arasında gerçekleştirilen yaz okulunda ortaöğretim ve lise öğrencileri, kendilerini kişisel ve sosyal açıdan geliştirecekleri konularda eğitim aldı.

Öğrencilere, akademik dönemde fırsat bulamadıkları sanatsal faaliyetleri değerlendirme imkanı sunuldu.

Uzmanlar rehberliğinde, öğrencilerin ilgi alanlarını belirlemeye yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Öğrencilere, sivil toplum farkındalığı, sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi kavramları öğretmek için Yeryüzü Çocukları Derneği, Deniz Feneri ve Yeşilay gibi kurumları tanıma imkanı sunuldu.

Etkileşimli okumadan psikodrama atölyelerine, değerler eğitiminden modern ve geleneksel sanat etkinliklerine kadar pek çok aktivite gerçekleştirildi ve zorbalıkla alakalı farkındalık eğitimleri etkileşimli olarak verildi.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere, sertifikaları TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz tarafından takdim edildi.

Yılmaz, konuşmasında şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza bizi biz yapan değerleri öğretmek, kültür ve medeniyetimize dair temel kavramları yeniden hatırlatmak ve onlara, kendilerini keşfetme yolunda bir rehber olmak bizim için paha biçilemez bir deneyimdi. Bugünün çocuklarını, yarının gençleri olarak farklı projelerde, sosyal faaliyetlerde, gönüllülük çalışmalarında göreceğimizi biliyorum. Vakfımız için bundan daha büyük bir kazanım, daha anlamlı bir çıktı olamaz diye düşünüyorum."