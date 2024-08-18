Üye Girişi
Haberler

TÜRGEV Yaz Okulu'24 Mezuniyet Programı Tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından düzenlenen Yaz Okulu'24 Mezuniyet Programı, Rami Kütüphanesinde gerçekleştirildi. Program kapsamında öğrencilere kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler verildi ve çeşitli sanatsal faaliyetler düzenlendi. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları tanıtılarak sosyal farkındalık oluşturulması amaçlandı. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) "Yaz Okulu'24 Mezuniyet Programı", Rami Kütüphanesinde düzenlendi.

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz-16 Ağustos arasında gerçekleştirilen yaz okulunda ortaöğretim ve lise öğrencileri, kendilerini kişisel ve sosyal açıdan geliştirecekleri konularda eğitim aldı.

Öğrencilere, akademik dönemde fırsat bulamadıkları sanatsal faaliyetleri değerlendirme imkanı sunuldu.

Uzmanlar rehberliğinde, öğrencilerin ilgi alanlarını belirlemeye yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Öğrencilere, sivil toplum farkındalığı, sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi kavramları öğretmek için Yeryüzü Çocukları Derneği, Deniz Feneri ve Yeşilay gibi kurumları tanıma imkanı sunuldu.

Etkileşimli okumadan psikodrama atölyelerine, değerler eğitiminden modern ve geleneksel sanat etkinliklerine kadar pek çok aktivite gerçekleştirildi ve zorbalıkla alakalı farkındalık eğitimleri etkileşimli olarak verildi.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere, sertifikaları TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz tarafından takdim edildi.

Yılmaz, konuşmasında şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza bizi biz yapan değerleri öğretmek, kültür ve medeniyetimize dair temel kavramları yeniden hatırlatmak ve onlara, kendilerini keşfetme yolunda bir rehber olmak bizim için paha biçilemez bir deneyimdi. Bugünün çocuklarını, yarının gençleri olarak farklı projelerde, sosyal faaliyetlerde, gönüllülük çalışmalarında göreceğimizi biliyorum. Vakfımız için bundan daha büyük bir kazanım, daha anlamlı bir çıktı olamaz diye düşünüyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Türkiye Eğitim Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda? Culpa Tuya çıktı mı? Culta Tuya konusu nedir? Culpa Tuya'nın oyuncu kadrosunda kimler var? ORMAN YANGINLARI SON DURUM! Orman yangınları devam ediyor mu, durdu mu? İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, ve Uşak yangınları son durum! Türkiye'de Volvo sedan model satılmayacak mı? Volvo sedan model neden satılmayacak? Rüyada eski sevgilinin mesaj atması ne demek? Rüyada eski sevgiliyle barışmak neye işaret? Rüyada eski sevgiliyle mesajlaşmak nedir? Fenerbahçe Göztepe maçında ne oldu, neden kavga çıktı? Ali Koç neden yere düştü? TFF açıklama son durum! AMEDSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Amedspor- İstanbulspor maçı izleme linki Ateş grubu burçları hangileri? Ateş grubu burçlarının özellikleri ne? Ateş kişisi ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek ne anlama gelir? Rüyada tanıdık biriyle kavga etmek ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek küsmek neye işaret? Amedspor- İstanbulspor maçı hangi kanalda? Amedspor- İstanbulspor maçı nereden izlenir? Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? 2024 mesai saatleri kısalıyor mu? Batılı tarzda ilk tiyatro nedir? Batılı tarzda ilk tiyatro eserinin adı ne, yazarı kim? Orkideye nasıl bakılır, ne kadar su verilir? Orkide çiçeğinin özelliği nedir, toprağı nasıl olmalı? Orkide bakımı püf noktaları! SON DAKİKA: Bolu'da orman yangını! Bolu'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Bolu'da son durum nedir? Sana Değer programının sunucuları kim? Seda Sayan yok mu? Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı! Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti? Tarihte bugün ne oldu? 19 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu?
title