TÜRGEV'in Güzel İşler Fabrikası Orkestrası Konser Verdi

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) gençlere sanatsal ifade alanı sunmak amacıyla kurduğu Güzel İşler Fabrikası (GİF) Orkestrası, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda konser verdi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve meslek gruplarından gönüllü kadınların oluşturduğu orkestra, klasik müzik eserlerinin yanı sıra Anadolu'nun kültürel mirasından seçilmiş özel bir repertuvarı dinleyicilere sundu.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, konser öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TÜRGEV'in ilk olarak öğrencilere güvenli bir eğitim ve barınma desteği sağlamak üzere yola çıktığını söyledi.

Yılmaz, "Özellikle barınma noktasında öğrencilerimiz için sadece güvenli bir barınma değil, aynı zamanda kültürel, sosyal anlamda gelişimlerini de sağlamak üzere pek çok çalışmalar yaptık. Fakat bunun artık yeterli olmadığını bir süre sonra gördük. Gençlerimizin eğitim, sosyal, kültürel, akademik ihtiyaçları değişti. Bu noktada düşündük taşındık ve Güzel İşler Fabrikası'nı kuralım dedik." ifadelerini kullandı.

"Orkestra bir dayanışma, birliktelik, kuşatıcılık haline geldi"

Bu oluşumun öğrencilerin sosyal ağ kurmaları, network oluşturmaları için güvenli bir alan teşkil ettiğine işaret eden Yılmaz, "Öğrencilerimizin hayallerini odağımıza aldık. Onların gelecekle alakalı yapmak istediklerini birlikte konuştuk. Geleceğe dair neler düşlediklerini, hayal ettiklerini beraber masaya yatırdık. Sonrasında GİF'ler ile hem bizim sanat atölyelerimiz hem de akademik, kültürel söyleşilerimiz, projelerimiz ortaya çıktı." dedi.

Hatice Akıncı Yılmaz, bu konserin de Güzel İşler Fabrikası'nın nadide bir eseri olarak ortaya çıktığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"GİF Orkestrası'nın aslında bir geçmişi var. Bundan dört sene evvel kuruldu ve içerisinde en çok gençlerin yer aldığı ve sadece genç kızlar tarafından idare, organize edilen, bütün enstrümanların genç kızlar tarafından çalındığı, birlikte dayanışma içinde hareket ettikleri bir yapı haline geldi. Yani orkestra, sadece sanatsal anlamda bir çalışma olmaktan çıkarak bir dayanışma, birliktelik, kuşatıcılık haline geldi."

"Hayalimizin gerçek olduğunu görüyoruz"

Orkestrada farklı coğrafyalardan ve meslek gruplarından insanların bir araya gelmesine ilişkin Yılmaz, en başta hedefledikleri şeyin bu olduğunu söyledi. Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gençlerimizin beraber, ortak bir kültür tasavvuruyla hareket etmeleri bizim için çok önemliydi. Bu noktada aslında bizim de desteklerimizle doğal bir ekosistem oluşmuş oldu. Orkestradakiler, çok farklı alanlarda akademik çalışmaları olan ya da meslekleri olan gençlerimiz. Bu insanlar bir yandan da GİF Orkestrası'nda profesyonel niteliğe yakın bir çalışma sergiliyorlar, diğer yandan da hem sahne arkasında hem sahnede birbirleriyle büyük bir dayanışma içindeler. Hata yaptıkları zaman birbirlerine destek çıkıyorlar. Yapıcı eleştirilerle birbirlerini geliştiriyorlar. Biz de hayalimizin gerçek olduğunu görüyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor."

Yılmaz, en başta gençleri odak noktası aldıklarını vurgulayarak, "Lise çağından 30 yaşına kadar bir sınır koymayı istedik. Çünkü GİF'te bizim temel amacımız gençlere bir alan açmaktı. Orkestra da bu hedefle hareket ettiği için genel olarak lise çağı ve doktora seviyesine kadar öğrencilerimiz mevcut." diye konuştu.

Orkestra mayıs ayının sonunda Konya'da konser verecek

GİF'te çok farklı alanlarda da çalışmalar olduğunu paylaşan Yılmaz, "Yapay zekayla, teknolojiyle, hukukla, siyasetle alakalı çok farklı alanlara dair öğrencilerimize bir vizyon sunmaya çalışıyoruz. Sanat burada bizim açımızdan çok çok önemli. Özellikle müzik evrensel bir dil ve kuşatıcı bir niteliği var. Teknolojik gelişmelerle beraber düşündüğümüzde iyileştirici bir etkisi de oluyor öğrenciler üstünde. Hem terapi manasında hem kuşatıcılık ve birlik manasında sanatın ve müziğin çok önem arz ettiğini düşünüyoruz." görüşünü paylaştı.

Hatice Akıncı Yılmaz, mayıs ayının sonunda Konya'da bir konser planladıklarını dile getirerek, "Bundan sonrasında daha büyük kitlelerle beraber inşallah konserlerimizi çoğaltmak istiyoruz. Diğer taraftan pek çok alanda atölyelerimiz de devam ediyor. Hem geleneksel İslam sanatları hem de modern sanatlarla alakalı. Biz genel olarak öğrencilerimizi karşımıza alıyor, onlarla halleşiyoruz, hasbihal ediyoruz ve onların hayallerini odak noktası alarak neler yapacağımıza karar veriyoruz." ifadelerini sözlerine ekledi.

Kadınlara özel hazırlanan konsere, TÜRGEV Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Esra Albayrak, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi Genel Direktörü Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra 2 bini aşkın sanatsever katıldı.