TÜRGEV, Etnospor Kültür Festivali'nde Geleneksel Sanat Atölyeleri Düzenledi

TÜRGEV, Etnospor Kültür Festivali'nde Geleneksel Sanat Atölyeleri Düzenledi
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Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde geleneksel sanat atölyeleri ile katılımcılara çeşitli kültürleri tanıttı. Etkinlikte ok yapımı, vitray süsleme ve suluboya gibi birçok etkinlik ilgiyle takip edildi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yıl 7. düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde kurduğu atölyelerde ziyaretçileri geleneksel sanatlarla buluşturdu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TÜRGEV çadırında dört gün boyunca düzenlenen ok yapımı, vitray süsleme, keçe işçiliği ve suluboya atölyeleri yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan ve Filistin'den öğrencilerin de kendi kültürlerine ait eserlerinin yer aldığı etkinlikte, dombıra dinletisi gibi kültürel performanslarla farklı coğrafyaların müzikleri tanıtıldı.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, festival süresince etkinlik alanında yer alarak, gençlerin geleneksel sanatlara olan ilgisini yakından gözlemledi ve onlarla sohbet etti.

TÜRGEV Vakıf Meclis Üyesi Bilal Erdoğan ise festivali ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyip, emek gösteren gençleri tebrik etti.

Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Sadullah Selman ve Ömer Faruk Yeşilyurt da alanda faaliyette bulundu.

Etkinlikte, sadece geleneksel sanatların yaşatılması değil, aynı zamanda kültürel kimliğin güncel yaşamla bağ kurması hedeflendi.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
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