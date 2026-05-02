"TurAz Kartalı 2026" tatbikatı sona erdi

Azerbaycan'da Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin ortak düzenlediği "TurAz Kartalı 2026" tatbikatı tamamlandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikat süresince iki kardeş ülkenin askeri pilotlarının ortak uçuşlar gerçekleştirdiği ve verilen görevleri yüksek profesyonellikle yerine getirdiği bildirildi.

Senaryo kapsamında uçuşların planlanması, hava savunma sistemleri ile diğer hedeflerin tespit edilmesi, elde edilen bilgilerin operasyon merkezine iletilmesi ve hedeflerin etkisiz hale getirilmesine yönelik görevlerin başarıyla icra edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, personelin farklı koşullarda uçuş kabiliyetlerinin geliştirilmesi, yeni teknik ekipman ve silah sistemlerinin tanıtılması amacıyla karşılıklı uçuşların gerçekleştirildiği ifade edildi.

Tatbikat kapsamında, radyoelektronik harp ortamında hava savunma unsurlarının etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik görevlerin de yerine getirildiği kaydedildi.