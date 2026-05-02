"TurAz Kartalı 2026" tatbikatı sona erdi

Azerbaycan'da Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin ortak düzenlediği "TurAz Kartalı 2026" tatbikatı tamamlandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikat süresince iki kardeş ülkenin askeri pilotlarının ortak uçuşlar gerçekleştirdiği ve verilen görevleri yüksek profesyonellikle yerine getirdiği bildirildi.

Senaryo kapsamında uçuşların planlanması, hava savunma sistemleri ile diğer hedeflerin tespit edilmesi, elde edilen bilgilerin operasyon merkezine iletilmesi ve hedeflerin etkisiz hale getirilmesine yönelik görevlerin başarıyla icra edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, personelin farklı koşullarda uçuş kabiliyetlerinin geliştirilmesi, yeni teknik ekipman ve silah sistemlerinin tanıtılması amacıyla karşılıklı uçuşların gerçekleştirildiği ifade edildi.

Tatbikat kapsamında, radyoelektronik harp ortamında hava savunma unsurlarının etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik görevlerin de yerine getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Kaza yapıp yakalanan motosiklet sürücüsü, kesilen cezayı duyunca polise sarılıp ağladı

Kesilen cezayı öğrenince polise sarılıp ağladı
Bahçeli'nin Ahmet Türk çağrısı sonrası dikkat çeken kayyum kararı

Bahçeli'nin Ahmet Türk çağrısı sonrası dikkat çeken kayyum kararı
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Kaza yapıp yakalanan motosiklet sürücüsü, kesilen cezayı duyunca polise sarılıp ağladı

Kesilen cezayı öğrenince polise sarılıp ağladı
İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı

İstanbul'da gözaltına alınan 580 kişi için karar verildi
Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor

Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor