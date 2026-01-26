Bakan Uraloğlu: TÜRASAŞ vagon üretiminde yeni bir rekora imza attı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'nin (TÜRASAŞ) 2025 yılında farklı türlerde toplam 801 vagonunun üretimini tamamlayarak, yeni bir rekora imza attığını açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ve bulunduğu yakın coğrafyanın en büyük raylı sistem araç üreticilerinden biri olan TÜRASAŞ'ın teknik altyapısı ve nitelikli insan gücü ile yeni nesil raylı sistem araçlarının üretimine büyük bir ivme ile devam ettiğini vurguladı. Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın 2025 yılı üretim verilerine ilişkin, "2025 yılında, farklı türlerde toplam 801 vagonunun üretimini tamamlayarak yeni bir rekora imza attık" dedi.

'2 YILLIK ÜRETİMİ 1 YILDA TAMAMLANDIK'

UAIS tipi askeri tank taşıma vagonu üretimi hakkında bilgi veren Uraloğlu, "UAİS Özel Tip Askeri Taşıma Vagonu Projesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan askeri araçların her türlü hava şartlarında planlandığı gibi ve hızlı bir şekilde demir yolu ağının ulaşabildiği noktalara lojistiğinin sağlanmasını hedefledik. Seri üretime geçtiğimiz Askeri Tank Taşıma Vagonu Projemizde, 2025 yılında 100 adet üretim yaparak 2 yıllık üretimi 1 yılda tamamladık" açıklaması yaptı.

'TÜRASAŞ, 174 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ'

Bakan Uraloğlu ayrıca TÜRASAŞ bünyesindeki fabrikalarda bu yıl 20 adet E5000 elektrikli ana hat lokomotifi, 160 kilometre saat hıza sahip 6 milli elektrikli tren, 8 milli banliyö treni ve 6 akülü manevra aracı ürettiklerini bildirdi. Uraloğlu, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Raporu'nda TÜRASAŞ'ın 174 basamak birden yükselerek 225'inci sıraya yerleştiğini belirterek, "Hedefimiz yerli ve milli demir yolu araç üreticimizi ilk 100 sanayi kuruluşundan biri yapmak" dedi.