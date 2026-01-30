Haberler

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisinde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜPRAŞ'ın Kocaeli İzmit rafinerisinde akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmadı ve operasyonlar normal olarak devam ediyor.

1) TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİNDE YANGIN

TÜRKİYE Petrol Rafinerileri A.Ş. ( Tüpraş ) Kocaeli İzmit rafinerisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Tüpraş'tan yapılan açıklamada olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

Tüpraş'ın İzmit rafinerisinde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rafineri içinde de sirenler çalışırken, işçilerin tahliyesi yapıldı. Bölgede polis ekipleri güvenlik önlemi alırken yangına müdahale başlatıldı. Tüpraş'tan yapılan açıklamada tank sahasında yaşanan alevlenmenin teknik ekip tarafından kısa sürede kontrol altına alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İzmit Rafinerimizde bu akşam saat 21: 30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. TÜPRAŞ - TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, ABD'ye karşı harekete geçti! Yanına da iki müttefikini aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı