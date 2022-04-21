Tunuslular ramazan gecelerinde "Medine Festivali" ile eğleniyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunuslular ramazan gecelerinde "Medine Festivali" ile eğleniyor

AA - Arbi Mahjoubi - Güncel
 - Güncelleme:

Tunus'ta ramazan ayında düzenlenen Medine Festivali, yıllardır ramazan gecelerinin müzikli eğlencesi olarak seyircinin karşısına çıkıyor.

Tunus'ta ramazan ayında düzenlenen Medine Festivali, yıllardır ramazan gecelerinin müzikli eğlencesi olarak seyircinin karşısına çıkıyor.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle iki yıl aradan sonra yeniden düzenlenen ve bu yıl 38'incisi organize edilen festivalde, Mısır ve Suriye'den katılan müzik grupları performanslarını ramazan gecelerini dışarıda geçirmek isteyen Tunusluların beğenisine sunuyor.

Tunuslu müzik gruplarının ağırlıkta olduğu festivalde, halk müziği başta olmak üzere, sanat müziği ve sufi müziklerinin ön plana çıktığı 15 farklı grup gösteri düzenleyecek.

Tunus'un müzik mirasını her yıl yeniden canlandıran festival, başkent Tunus'un merkezinde yer alan Şehir Tiyatrosu binasında ve eski şehir "Medine" bölgesindeki çeşitli sanat merkezlerinde 21: 30 ile 24: 00 saatleri arasında seyirciyle buluşuyor.

AA / Arbi Mahjoubi - Güncel

Medine, Mısır, Müzik, Tunus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title