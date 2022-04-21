Tunuslular ramazan gecelerinde "Medine Festivali" ile eğleniyor

Tunus'ta ramazan ayında düzenlenen Medine Festivali, yıllardır ramazan gecelerinin müzikli eğlencesi olarak seyircinin karşısına çıkıyor.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle iki yıl aradan sonra yeniden düzenlenen ve bu yıl 38'incisi organize edilen festivalde, Mısır ve Suriye'den katılan müzik grupları performanslarını ramazan gecelerini dışarıda geçirmek isteyen Tunusluların beğenisine sunuyor.

Tunuslu müzik gruplarının ağırlıkta olduğu festivalde, halk müziği başta olmak üzere, sanat müziği ve sufi müziklerinin ön plana çıktığı 15 farklı grup gösteri düzenleyecek.

Tunus'un müzik mirasını her yıl yeniden canlandıran festival, başkent Tunus'un merkezinde yer alan Şehir Tiyatrosu binasında ve eski şehir "Medine" bölgesindeki çeşitli sanat merkezlerinde 21: 30 ile 24: 00 saatleri arasında seyirciyle buluşuyor.