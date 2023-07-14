Tunuslu Sivil Toplum Örgütleri, Afrikalı Göçmenlerin Korunması İçin Çağrıda Bulundu

Tunuslu iki sivil toplum örgütü, ülkenin güneyindeki Safaks vilayetinden kovulduktan sonra Libya ve Cezayir sınırlarına yerleşen Afrikalı düzensiz göçmenlerin korunması çağrısında bulundu. Göç konusuyla ilgilenen bağımsız kuruluş 'Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu'nun daveti üzerine başkent Tunus'taki Gazeteciler Sendikası Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenlendi.

Tunuslu iki sivil toplum örgütü, ülkenin güneyindeki Safaks vilayetinden kovulduktan sonra Libya ve Cezayir sınırlarına yerleşen Afrikalı düzensiz göçmenlerin korunması çağrısında bulundu.

Göç konusuyla ilgilenen bağımsız kuruluş "Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu"nun daveti üzerine başkent Tunus'taki Gazeteciler Sendikası Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenlendi.

Forum Sözcüsü Ramadan Bin Omar, burada yaptığı konuşmada, Sahra Altı Afrika uyruklu bazı düzensiz göçmenlerin, "sırf ten renklerinden" dolayı Safaks vilayetinden Tunus'un Cezayir ve Libya sınırlarına doğru sürüldüğünü söyledi.

Bin Omar, 500 ila 700 düzensiz göçmenin sivil ve insan hakları örgütlerinin baskısıyla Tunus'un iki komşusu Libya ve Cezayir sınırlarına yakın yerlere nakledildiğini, ancak yaklaşık 150 kişinin daha aynı sınırda zor koşullarda beklediğini belirtti.

Sahra Altı Afrikalı 165 düzensiz göçmenin bilinmeyen yerlere nakledildiğini kaydeden Bin Omar, söz konusu göçmenlerin yerlerinin açıklanmasını talep etti.

Libya ve Cezayir sınırlarına yerleşen Afrikalı düzensiz göçmenlerin korunması çağrısında bulunan Bin Omar, devletin, düzensiz göçmen kriziyle uğraşırken insan haklarını göz ardı ettiğini ve olayı güvenlik yaklaşımıyla ele aldığını söyledi.

Tunus Demokratik Kadınlar Derneği Başkanı Naile Zuğlami de sınır dışı etme kampanyalarının ve göçmenlere yönelik şiddetin artmasıyla Tunus'ta özellikle kadın ve çocuklar olmak üzere düzensiz göçmen krizinin kötüleşmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Zuğlami, Afrikalı düzensiz göçmenlerin korunması çağrısında bulundu.

Ülkenin güneyinde yaşanan olaylarda 1 Tunuslu hayatını kaybetmişti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin güneyinde 3 Temmuz'da bir Tunuslunun hayatını kaybettiği olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "düzensiz göçün arkasında suç şebekelerinin" olduğunu söylemişti.

Said, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla ülkeye sokan ve "Tunus'un iç barışını tehdit eden suç şebekelerini" ortadan kaldıracaklarını belirtmişti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle ile Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.