Haberler

Tunuslu Muhalif Lider Açlık Grevini Durdurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunus'ta 'devlet güvenliğine karşı komplo kurma' davasında hapis cezasına çarptırılan Cevher Bin Mübarek, 33 gün süren açlık grevini geçici olarak sonlandırdığını açıkladı. Bin Mübarek, sokaklardaki siyasi tutuklamaların ulusal ve uluslararası platformlara taşınma kapasitesini gösterdiğini belirtti. Tunus'taki siyasi tutuklamalara karşı tartışmalar devam ediyor.

Tunus'ta "devlet güvenliğine karşı komplo kurma" davasında hapis cezasına çarptırılan Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden Cevher Bin Mübarek, 33 gündür sürdürdüğü açlık grevine ara verdiğini açıkladı.

Bin Mübarek'in yaptığı yazılı açıklama, savunma heyetinden avukat Delile Musaddık Bin Mübarek tarafından ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yayınlandı.

Bin Mübarek açıklamasında, Tunus sokaklarının, siyasi tutuklukların çektiği sıkıntıları ulusal ve uluslararası platformlara taşıyabilecek kapasitede olduğunu göstermesinin ardından 33 gündür sürdürdüğü açlık grevini geçici olarak durdurmaya karar verdiğini dile getirdi.

Tunuslu muhalif lider, "Mücadele yolunu seçtik ve direnişin bedelini sağlığımız ve bedenlerimizle ödediğimizin farkındayız ancak vatanı ve özgürlüğünü savunmanın vazgeçilemez bir görev olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Tunus Temyiz Mahkemesi 28 Kasım'da, "devlet güvenliğine karşı komplo" davasında tutuklu bulunan sanıklara 10 ila 45 yıl arasında değişen hapis cezaları vermiş ve Bin Mübarek'in cezasını da 18 yıldan 20 yıla çıkarmıştı.

Bin Mübarek, 29 Ekim'de açlık grevine başlamış, daha sonra Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabi ve Ulusal Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Rida Belhac da açlık grevine başlayanlar arasına katılmıştı.

Şabi ile Belhac, 19 Kasım'da açlık grevini sonlandırdıklarını açıklamıştı.

Tunus'ta 2023'te başlayan operasyonlarla aralarında eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin de olduğu gözaltına alınan onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.

Muhalif kesim, bu gözaltı dalgasını ve soruşturmaları kendilerine yönelik "sindirme operasyonu" olarak niteliyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar" nedeniyle gözaltına alındığını savunuyor.

Kaynak: AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Güncel
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Galatasaraylı taraftarlardan 90+5'teki golün ardından yıldız oyuncuya büyük tepki

G.Saraylı taraftarlar 90+5'te gelen gol sonrası yıldız ismi topa tuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Avrupa'da eski defterler açıldı! Polonya, Almanya'dan tazminat istedi

Avrupa'da eski hesaplar açıldı! Yüzüne yüzüne konuşup tazminat istedi
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Galatasaray paylaştı! İşte Kazımcan Karataş'ın gözünün son hali

Galatasaray paylaştı! İşte Kazımcan'ın gözünün son hali
Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu

Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu
Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
Engin İpekoğlu'ndan canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki

Söylediklerine çıldırdı! Canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki
Domenico Tedesco'yu kızdıran soru

Tedesco'yu kızdıran soru
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan göz kapaklarını aldırdı

Mali'yle evliliği çok konuşulmuştu! Yaptırdığı estetiğe akıl sır ermez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.