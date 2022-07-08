Tunuslu Fevzi ile koyun Semir'in arkadaşlığı görenleri şaşırtıyor - Haberler

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Tunuslu Fevzi ile koyun Semir'in arkadaşlığı görenleri şaşırtıyor

AA - Arbi Mahjoubi - Güncel
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Tunus'un Nabil kentinde yaşayan Fevzi Kasım, Kurban Bayramı'nda kesilmek üzere aldığı kurbanlık koyun ile arkadaşlık kurdu.

Tunus'un Nabil kentinde yaşayan Fevzi Kasım, Kurban Bayramı'nda kesilmek üzere aldığı kurbanlık koyun ile arkadaşlık kurdu. Fevzi, "Semir" adı verdiği koyunu gittiği her yere yanında götürüyor. Günlük yaşantısında koyunu yanından ayırmayan Fevzi, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Sosyal medyada fenomen olan ikili, sokakta, alışverişte ve denizde görenleri şaşırtıyor.

AA / Arbi Mahjoubi - Güncel

Kurban Bayramı Tunus Güncel Haberler

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