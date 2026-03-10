Tunus ve Umman'dan Körfez ülkelerine yönelik saldırılara tepki

Tunus ve Umman, Körfez ülkelerinin güvenliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü saldırının reddedildiğini vurguladı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamid el-Busaidi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki bakan, Körfez ülkeleri ile Orta Doğu bölgesinin güvenliği, istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü saldırıyı reddettiklerini belirtti.

Taraflar ayrıca, askeri gerilimin derhal sona erdirilmesi için Arap ve İslam dünyası ile uluslararası toplumun çabalarının artırılması gerektiğini vurgulayarak, diyalog ve müzakerenin önemine işaret etti.

Görüşmede Filistin meselesinin merkezi önemine de değinilerek, Filistin halkının meşru haklarını elde edebilmesi için Arap ve İslam ülkeleri arasında daha fazla eşgüdüm sağlanmasının gerekliliği ifade edildi.

Tunus Dışişleri Bakanı Nefti, daha önceki açıklamalarında da bölgedeki askeri tırmanışın bölgesel ve uluslararası barış için ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunmuştu.