Tunus Savunma Bakanı ile ABD'li Komutan askeri işbirliğini görüştü

Tunus Savunma Bakanı Halid es-Sahili ile ABD Hava Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanı Orgeneral Jason Hinds, askeri alandaki ikili işbirliği ile hava ve akademik kapasitenin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmaları ele aldı.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahili ile Hinds başkent Tunus'ta bir araya geldi.

Görüşme, Tunus'un ev sahipliği yaptığı 15. Afrika Hava Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu kapsamında gerçekleştirildi.

Savunma Bakanı Sahili, görüşmede Tunus ile ABD arasındaki "tarihi dostluk ilişkilerinin sağlamlığına" dikkati çekerek, iki ülke arasındaki askeri işbirliği yol haritasının uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ortak işbirliği programının yalnızca lojistik ve teknik destekle sınırlı olmadığını belirten Bakan Sahili, programın Tunus ordusunun operasyonel kapasitesinin geliştirilmesinin yanı sıra eğitim, tecrübe paylaşımı ve ortak askeri tatbikatları da kapsadığını kaydetti.

Sahili ayrıca, uzay ve havacılık bilimleri alanında eğitim programları ile akademik kapasitenin geliştirilmesi konusunda da işbirliğinin ilerlemesini temenni etti.

ABD'li Komutan Hinds ise Washington yönetiminin Tunus ordusunun hava kapasitesinin desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik işbirliğini sürdürme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Tunus resmi haber ajansı TAP'a göre, Afrika Hava Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu, Tunus Hava Kuvvetleri ile ABD Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanlığı işbirliğinde 13 Mayıs Çarşamba günü başkentte başladı.

Açılışta konuşan Sahili, sempozyumun Afrika ülkeleri arasında ortak çalışmanın güçlendirilmesi ve ortak güvenlik tehditlerine karşı askeri iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlendiğini ifade etti.