Tunus Cumhurbaşkanı Gabes'teki çevre kirliliği için acil çözüm istedi

Tunus'un güneydoğusundaki Gabes vilayetinde yıllardır devam eden sanayi kaynaklı çevre kirliliği, Cumhurbaşkanı Kays Said'in bölgeyi ziyaret ederek çevre sorunlarını yerinde incelemesiyle yeniden ülke gündemine taşındı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Said, özellikle kirlilik olmak üzere Gabes'te devam eden çevre sorunlarının çözümü için acil ve etkili adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Said, çevre sorunlarının, kirlilik kaynaklarının ortadan kaldırılması ve bunların yol açtığı olumsuz etkilerin giderilmesini sağlayacak şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Said ayrıca bölgede kısa vadede acil çözümler üretilmesinin yanı sıra çevre sorunlarının altında yatan yapısal problemlerin uzun vadede ele alınması gerektiğini vurguladı.

Gabes'te sanayi tesislerinin yol açtığı hava ve deniz kirliliğine tepki gösteren bölge halkı ve çevre örgütleri, yıllardır düzenledikleri gösteri ve yürüyüşlerde kirliliğin sona erdirilmesini ve özellikle Tunus Kimya Grubu'na bağlı sanayi kompleksinin bölgeden kaldırılmasını talep ediyor.

Sanayi tesisleri çevre kirliliğinin odağında

Gabes'teki çevre sorunları, özellikle 1972'de Şatt es-Selam bölgesinde kurulan Tunus Kimya Grubu'na (GCT) bağlı sanayi tesislerinin faaliyetleri nedeniyle uzun yıllardır ülke gündeminde bulunuyor.

Fosfatın işlenmesi ve gübre üretiminin yapıldığı tesislerin katı atıklarını denize bıraktığı, bunun da deniz ve hava kirliliğine yol açtığı bölge sakinleri ve çevre örgütleri tarafından uzun süredir dile getiriliyor.

Bölgedeki çevresel sorunlara tepki gösteren halk, son yıllarda düzenlediği protestolarda sanayi kompleksinin sökülmesini ve kirliliğin sona erdirilmesini talep ediyor.

Özellikle son aylarda protestoların artması, Gabes'teki çevre sorunlarının yeniden ülkenin önemli gündem maddelerinden biri haline gelmesine neden oldu.

Kaynak: AA