Tunus’taki üniversiteler İsrail soykırımının 3. yılında Gazze ile dayanışma etkinlikleri düzenledi

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Tunus'taki çeşitli üniversitelerde, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın 3. yılı dolayısıyla Filistin halkıyla dayanışma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Tunus Öğrenci Genel Birliği (UGTE) tarafından üniversitelerde konuşma etkinlikleri düzenlenirken, Tunus ve Filistin bayrakları da göndere çekildi.

Birlik Genel Sekreteri Nizar el-Cerayi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki İsrail saldırılarının 3. yılı dolayısıyla ülkenin çeşitli bölgelerindeki üniversitelerde çok sayıda etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliklerin, İsrail'in Gazze'deki soykırımının "Filistin ve İslam dünyası tarihinde genç öğrencilerin unutamayacağı bir dönüm noktası olduğunu" vurgulamak amacıyla düzenlendiğini belirten Cerayi, şunları kaydetti:

"Soykırımın başında halkların tepkisinin duygusal olduğunu ancak şimdi özellikle ateşkes yalanının pazarlanmasının ardından bu tepkinin azaldığını görüyoruz. Soykırım devam ediyor. Ateşkes anlaşmasının imzalanmasından sonra yüzlerce şehit verildi.

Gazze halkını abluka altında tutarak, gıda girişini engelleyerek ve bölgede yeniden imarı önleyerek Filistinlileri Gazze'den sürmeye yönelik İsrail'in önceden planlanmış bir niyeti var."

Dayanışma etkinliklerinin başkent Tunus'un yanı sıra Susa, Safakes, Mehdiye ve Zeytune Üniversitesi gibi farklı üniversitelerde gerçekleştirildiğini aktaran Cerayi, öğrencilerin Filistin davasına desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

"Filistin davası, İslam dünyasının durumunun ölçüsüdür"

UGTE Zeytune Üniversitesi Sekreterin Emin Şihab ise üniversitenin kampüsünde yönetim ve çalışanların katılımıyla konuşma etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Şihab, Gazze'deki soykırımın 3. yılının, Filistin davasının "bugün İslam dünyasının içinde bulunduğu durumun ölçüldüğü bir kriter haline geldiğini" gösterdiğini söyledi.

Filistin davasını desteklemeleri için tüm özgür insanlara çağrıda bulunduklarını belirten Şihab, "Mağrib'deki kurtuluş hareketlerinin liderlerinin yetiştiği Zeytune Üniversitesinden yola çıktık." ifadesini kullandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 74 bin 250 Filistinli hayatını kaybetti, 175 bin 278 kişi yaralandı.

Kaynak: AA