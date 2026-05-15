Haberler

Tunus'taki Maarif Okulları'nda yıl sonu etkinlikleri kapsamında tiyatro gösterisi

Tunus'taki Maarif Okulları'nda yıl sonu etkinlikleri kapsamında tiyatro gösterisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunus'taki Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri, eğitim yılı sonu etkinlikleri kapsamında İngilizce tiyatro gösterisi sahneledi. Gösteriye Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan da katıldı.

Tunus'taki Türkiye Maarif Vakfına bağlı Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri, eğitim yılı sonu etkinlikleri kapsamında, İngilizce tiyatro gösterisi sahneledi.

Başkent Tunus'taki Kram Kültür Evi'nde düzenlenen programa Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, eğitim camiasından davetliler, veliler ve çok sayıda izleyici katıldı.

Uluslararası Maarif Okullarından yapılan açıklamada, tiyatro ve sanat faaliyetlerinin öğrencilerin özgüven, iletişim becerileri, disiplin anlayışı ve yaratıcılıklarının gelişimine katkı sunduğu kaydedildi.

Okulun Drama Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterisinin aylar süren prova ve hazırlık sürecinin ardından sahnelendiği belirtildi.

Öğrencilerin okul sonrası ve hafta sonlarında yürütülen çalışmalarda oyunculuk, sahne performansı, İngilizce konuşma ve takım çalışması alanlarında kendilerini geliştirme imkanı bulduğu ifade edildi.

Açıklamada, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin eğitimin tamamlayıcı bir parçası olarak görüldüğü vurgulanarak, öğrencilerin ekip çalışması ve sorumluluk bilinci kazanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Tunus'ta 2017'den bu yana faaliyet gösteren Uluslararası Maarif Okulları, İngilizce ağırlıklı eğitimin yanı sıra Fransızca, Arapça ve Türkçe eğitim veriyor. Cambridge akreditasyonuna sahip okul, Türkiye Maarif Vakfının uluslararası eğitim ağı içinde yer alıyor.

Türkiye Maarif Vakfı, dünya genelinde 66 ülkede faaliyet gösteren 500'ün üzerinde eğitim kurumunda 75 binden fazla öğrenciye eğitim hizmeti sunuyor.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın

CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'yi karıştıran 'Casusluk' olayına Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek tepki

Koca ülkeyi karıştıran bu kareye Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek tepki
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında

Turiste ahlaksızlık yapanlar için hesap zamanı
Yıllar sonra ortaya çıkan görüntü! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay

Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı

Trump'ın Çin ziyaretine damga vuran görüntü
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
Bir kadın, ilk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu

İlk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu