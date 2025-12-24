Tunus'ta Muhammed Zevvari suikastı davasında gıyaben yargılanan 11 sanığa müebbet hapis

Tunus'ta 2016'da öldürülen İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi Muhammed Zevvari'ye suikast davasında yargılanan 11 kişiye müebbet hapis cezası verildi.

Başkent Tunus'taki görülen ve firari sanıkların gıyaben yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Zevvari'nin kasten öldürülmesi suçundan, 11 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Tunuslu yetkililere göre, suçlananlar arasında Bosna Hersek vatandaşı Eric Sarac ve Alan Kamzic'in yanı sıra 6 yabancı uyruklu ve 3 Tunuslu bulunuyor.

Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari

Tunuslu uçak mühendisi 49 yaşındaki Muhammed Zevvari, 1990'lı yıllarda Tunus Hava Yolları'nda çalışırken Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali dönemindeki baskılardan kaçarak, Gazze'de Hamas ile çalışmaya başlamıştı.

Tunus'ta yaşanan devrimin ardından 2013 yılında ülkesine dönen Zevvari'nin, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından, özellikle 2014'teki İsrail saldırılarında, Gazze'de kullanılan insansız hava araçları programında önemli rol oynadığı bildirilmişti.

Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari, 15 Aralık 2016'da Safaks kentindeki evinin önünde yabancı olduğu ileri sürülen silahlı kişiler tarafından öldürülmüştü. Suikastın ardından yapılan açıklamalarda olayın arkasında İsrail'in olduğu iddia edilmişti.

Hamas yetkilileri, yaptıkları araştırma sonucunda suikastın arkasında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın olduğunu kesin delillerle tespit ettiklerini açıklamıştı.