Tunus'ta yüzlerce kişi, anayasa referandumunu protesto etti Tunus'ta yüzlerce kişi, yeni anayasa taslağının oylanacağı 25 Temmuz'daki referandum karşıtı gösteri düzenledi. Tunus'ta yüzlerce kişi, yeni anayasa taslağının oylanacağı 25 Temmuz'daki referandum karşıtı gösteri düzenledi. Bağımsız Tunus derneklerinden oluşan Sivil Koalisyon tarafından başkent Tunus'ta düzenlenen gösteriye Demokratik Akım, Cumhuriyet ve İşçi partilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. AA / Arbi Mahjoubi - Güncel Tunus Güncel Haberler

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