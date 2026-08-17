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Tunus'ta Sumud Filosu tutukluları için ailelerden serbest bırakma çağrısı

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Tunus'ta Sumud Filosu ile bağlantılı aktivistlerin aileleri, yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunan yakınlarının serbest bırakılması ve suçlamaların düşürülmesi için yetkililere çağrıda bulundu; tutukluluk koşullarının sağlığı olumsuz etkilediği belirtildi.

Tunus'ta, "Sumud Filosu" ile bağlantılı aktivistlerin aileleri, yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunan yakınlarının serbest bırakılması ve haklarındaki suçlamaların düşürülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Ailelerin yayımladığı mesajda, tutukluluk koşulları nedeniyle aktivistlerin sağlığının olumsuz etkilendiği belirtildi.

Mesajda, "Bugün, çocuklarımız Gassan el-Hanşiri, Vail Nevvar, Nebil Şunufi ve Gassan el-Buğdiri'nin Mornagiye Cezaevi'ne konulmasının üzerinden 5 aydan fazla zaman geçti. Zor tutukluluk koşulları sağlık ve psikolojik durumlarını etkiledi ve kendilerinin ve ailelerinin yaşadığı sıkıntılar gün geçtikçe devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Tutuklu aktivistlere tam ve koşulsuz destek verildiği vurgulanan mesajda, bu kişilerin serbest bırakılması ve haklarındaki suçlamaların düşürülmesi için siyasilere çağrıda bulunuldu.

Sumud Filosu soruşturması

Tunus yargısı, 16 Mart'ta, "Sumud Filosu"nun yürütme kurulunun 7 üyesi hakkında, şüpheli mali akışlar ve kara para aklamaya ilişkin soruşturmalar kapsamında tutuklama kararı vermişti.

Karar kapsamında Vail Nevvar, Nebil Şunufi, Gassan el-Hanşiri, Gassan el-Buğdiri, Muhammed Emin Binnur, Cevahir Şenne ve Sena el-Musahili tutuklanmıştı.

Tutuklulardan Musahili 17 Nisan'da, Şenne ise 23 Nisan'da serbest bırakılmıştı.

Muhammed Emin Binnur da 22 Mayıs'ta 78 günlük tutukluluğun ardından serbest kalmıştı.

Sumud Filosu yönetimi ve aktivistlerin savunma komitesi, tutukluların serbest bırakılmasını talep ediyor ve faaliyetlerinin Filistinlilerle dayanışma gösterileri ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırma girişimleriyle bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA
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