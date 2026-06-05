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Tunus'ta siyasi tutukluların serbest bırakılması için sessiz yürüyüş düzenlendi

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Tunus'ta yüzlerce kişi, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve özgürlüklerin korunması talebiyle sessiz yürüyüş düzenledi. Muhalifler, gazeteciler ve aktivistlerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, ifade özgürlüğü kısıtlamalarına dikkat çekti.

Tunus'ta yüzlerce kişi, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve ülkede özgürlüklerin korunması talebiyle sessiz yürüyüş düzenledi.

Muhalif siyasi parti temsilcileri, insan hakları savunucuları ve sivil toplum aktivistlerinin çağrısıyla başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde bir araya gelen göstericiler, sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Katılımcılar, son yıllarda tutuklanan muhalif siyasetçi, gazeteci ve aktivistlerin fotoğraflarını taşıdı.

Bazı göstericiler ağızlarını bantlayarak ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamalara dikkati çekti.

Yürüyüşe katılanlar, siyasi davalarda tutuklu bulunan isimlerin serbest bırakılmasını, yargı bağımsızlığının güvence altına alınmasını ve temel hak ve özgürlüklere saygı gösterilmesini talep etti.

Göstericiler ayrıca ülkede muhalif siyasetçiler, gazeteciler ve sivil toplum temsilcilerine yönelik yargı süreçlerine son verilmesi çağrısında bulundu.

Gösteri güvenlik güçlerinin yoğun önlemleri altında olaysız şekilde sona erdi.

Tunus'ta son dönemde muhalefet partileri ve insan hakları örgütleri, siyasi tutuklamaların arttığını ve kamusal özgürlüklerin gerilediğini belirtirken, yetkililer ise yargı süreçlerinin hukuka uygun şekilde yürütüldüğünü söylüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
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