Tunus'ta Osmanlı Mimari Eserleri Konferansı Düzenlendi

Tunus Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) "Tunus'taki Osmanlı Mimari Eserleri" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ın da katıldığı etkinlikte, tarihçi Prof. Dr. Kadir Pektaş, Osmanlı döneminde inşa edilen mimari eserler üzerine yaptığı çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Tunus'taki Osmanlı mimari eserlerini tek tek inceleyen Pektaş, Osmanlı mimarisinin özelliklerini ve Tunus'taki uygulamalarını anlattı.

AA muhabirine konuşan Pektaş, yaklaşık 30 yıl önce doktora tezi için Tunus'a geldiğini ifade ederek "Bu kez çalışmalarımı güncellemek için geldim. Yaklaşık 15 gündür sahadayım. Hem mevcut yapıları tekrar gözden geçirdik hem yeni buluntulara dair veriler elde ettik. Çok güzel sonuçlara ulaştık, bunları 1-2 yıl içinde yayımlamayı planlıyoruz." dedi.

Tunus'la Türkiye'nin sadece ortak değil neredeyse aynı yönleri var"

Tunus ile Türkiye arasındaki kültürel ve tarihi bağlara dair Pektaş, şunları kaydetti:

"30 yıl önce ne düşünüyorsam yine aynı noktadayım. Tunus'la Türkiye'nin sadece ortak değil neredeyse aynı yönleri var. Hem mimaride hem yaşam biçiminde sayısız benzerlik bulunuyor.

Yaptığım araştırma bu ortaklıkların sadece bir kısmını kapsıyor. Yemek kültürü, giyim kuşam gibi alanlarda da ayrıca akademik çalışmalar yapılması gerekiyor."

Pektaş, Türk ve Tunuslu akademisyenler arasında ortak projelerin önemine işaret ederek üniversiteler arasında kurulacak işbirlikleriyle bu alanda daha detaylı araştırmalar yapılabileceğini belirtti.

YEE Tunus Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir de Tunus'taki yeni merkez binalarında böyle bir konferansa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"YEE olarak çok çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenliyoruz. Bugün de kıymetli hocamız Pektaş'ı ağırladık. Kendisi, 30 yıl önce doktora tezi kapsamında Tunus'un farklı bölgelerinde Osmanlı eserlerini kayıt altına alarak akademik literatüre kazandırmıştı. Bu çalışmaları, Tunus üzerine araştırma yapan akademisyenler ve tarihçiler için çok kıymetli bir kaynak teşkil ediyor."