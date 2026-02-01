Haberler

Tunus'ta Olağanüstü Hal Süresi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, takip eden olağanüstü halin 31 Ocak'tan itibaren 2026 yılının sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Bu kapsamda, yetkililere çeşitli olağanüstü yetkiler verilmekte.

TUNUS, 1 Şubat (Xinhua) -- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülke genelinde olağanüstü halin 2026 yılının sonuna kadar uzatılacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan 30 Ocak tarihli kararnameye göre, ülke genelindeki olağanüstü hal, 31 Ocak'tan 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılacak.

Tunus'taki olağanüstü hal yasası yetkililere yargı izni olmadan ev hapsi uygulama, resmi toplantıları yasaklama, sokağa çıkma yasağı getirme, medya ve basını izleme, toplanmaları yasaklama ve medyaya sansür uygulama gibi olağanüstü yetkiler veriyor.

Tunus'ta olağanüstü hal, cumhurbaşkanlığı muhafız alayına ait otobüse düzenlenen ve 12 askerin hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından 24 Kasım 2015'te ilk kez ilan edildi. Olağanüstü hal, defalarca uzatılarak on yılı aşkın süredir kesintisiz olarak devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
