Tunus'ta Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Said'in IMF ile müzakereyi reddetmesine tepki gösterdi

Tunus'ta Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in tercihlerinin ülkeyi yıkıma sürüklediğini, bu tercihlerden birinin de alternatifi olmaksızın IMF ile müzakerenin reddedilmesi olduğunu belirtti.

Tunus'ta Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in tercihlerinin ülkeyi yıkıma sürüklediğini, bu tercihlerden birinin de alternatifi olmaksızın IMF ile müzakerenin reddedilmesi olduğunu belirtti.

Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Kays Said kastedilerek, "darbe yönetimi başkanının popülist tercihleri sebebiyle ülkede durumun çöküşte olduğu" savunuldu.

Tehlikeli bir kaosa ve bilinmeyen bir akıbete yol açabileceği ifade edilen bu durumun, devletin kazanımlarının kaybedilmesi tehdidi oluşturduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, gazetecilere yaptığı açıklamada, IMF ile anlaşmaya ilişkin, "yoksullaşmayı artıran dışarıdan gelen diktelerin kabul edilemez olduğunu" kaydetmişti. Said, tercihlerin halk iradesinden kaynaklanması gerektiğini vurgulayarak, isim vermeden içerideki bazı kesimleri "Tunus'u satma çabasında olmak"la suçlamıştı.