Tunus'ta Muhalefet Lideri Şeyma İssa Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Tunus'ta Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin üyesi Şeyma İssa, hakkında verilen 20 yıl hapis cezasından bir gün sonra başkentteki protesto sırasında gözaltına alındı. Avukatları durum hakkında bilgi verdi, ancak Tunus makamları henüz açıklama yapmadı.

Tunus muhalefetinin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin önde gelen isimlerinden Şeyma İssa'nın, hakkında verilen 20 yıl hapis cezasından bir gün sonra başkentte yapılan protesto sırasında gözaltına alındığı açıklandı.

Avukat Sami bin Gazi, ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook hesabından konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İssa'nın gözaltına alınmasına ilişkin bilgi verdi.

Bin Gazi, Tunus'ta sivil toplum örgütleri tarafından "özgürlük ihlallerine karşı" yapılan gösteri sırasında, protestoya katılan İssa'nın gözaltına alındığını bildirdi.

Avukat Delile bin Mübarek de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, İssa'nın polisler tarafından gözaltına alındığını doğruladı.

Tunus makamları, avukatların İssa'nın gözaltına alındığına dair açıklamaları hakkında henüz doğrulamada bulunmadı.

Tunus Temyiz Mahkemesi, dün "devlet güvenliğine komplo kurma" davasında tutuklu sanıklara 10 ila 45 yıl arasında değişen hapis cezaları verildiğini duyurmuştu.

Tunus resmi ajansı TAP'ın ismi açıklanmayan bir yargı kaynağına dayandırdığı haberde de tutuksuz yargılanan sanıkların bulunduğu kişilerin 5 ila 35 yıl arasında değişen hapis cezalarına çaptırıldığı kaydedilmişti.

Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin önde gelen isimlerinden Şeyma İssa'nın 20 yıl, Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Neccib eş-Şabi'nin ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Yemna Selmi - Güncel
