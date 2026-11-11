Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tunus'ta Maarif Okulları öğrencileri, Geleceğe Nefes Ol için fidan dikti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunus'ta Maarif Okulları öğrencileri, Geleceğe Nefes Ol için fidan dikti
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunus Uluslararası Maarif Okulları, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne ve Geleceğe Nefes Ol seferberliğine destek amacıyla fidan dikme etkinliği düzenledi. Öğrenci, öğretmen ve okul yönetiminin katıldığı etkinlikte fidanlar toprakla buluşturularak çevre bilincine dikkat çekildi.

Tunus Uluslararası Maarif Okulları, Türkiye'de 2019 yılında "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla başlatılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerine destek vermek ve çevre bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla fidan dikme etkinliği düzenledi.

Öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetiminin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturularak doğanın korunmasının ve çevresel sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekildi.

Türkiye'de ağaçlandırma çalışmalarına toplumsal katılımı artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla 2019'da başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" seferberliğine Tunus'tan da katkı sunulması hedeflenen etkinlikle, öğrencilerde çevre duyarlılığı ve doğayı koruma bilincinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Tunus Ülke Direktörü İbrahim Sert, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını, çocuklara yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunun da kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Sert, "Maarif Vakfı olarak eğitim, sadece akademik başarıdan ibaret değildir; bizler çocuklarımıza sadece bilgi değil, aynı zamanda yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu da aşılamakla yükümlüyüz. Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan, öğrencilerimizin kalbinde yeşerecek çevre bilincinin ve Türkiye ile Tunus arasındaki köklü dostluğun da bir nişanesidir." dedi.

Geleceğe daha yeşil, temiz ve yaşanabilir bir miras bırakmak amacıyla bu tür projelere öncülük etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Sert, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA
Bu haber 45 sitede yayınlandı.
Yüzlerde aynı acı, aynı keder! Fabrika patlamasında hayatını kaybeden genç mühendise acı veda

Yüzlerde aynı acı, aynı keder! Bu vedaya yürek dayanmaz
Türkiye'de ilk kez yapılıyor! 6 kıta 95 ülkeden liderler Antalya’da

Türkiye'de ilk kez yapılıyor! 6 kıta 95 ülkeden liderler akın etti
7 gündür aranmadık yer bırakmadılar! 70 yaşındaki kadından acı haber geldi

Günlerdir aranmadık yer bırakılmadı! Aileyi yıkan haber geldi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'in hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor

Hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor
Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayıp kendini eve kilitledi

Özel harekat operasyon düzenlerken, onlar yemeğe devam etti
Görüntü gece yarısı kaydedildi! Herkes bu kangaldan yavru istiyor

Görüntü gece yarısı kaydedildi! Herkes bu kangaldan yavru istiyor
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia31

Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Çin'de kaldırımlar canlı yayın stüdyosuna dönüştü! Her biri ayrı çadırda

Kaldırımdaki çadırların sırrı şaşkına çevirdi
Mantar toplamaya çıktı, bir daha geri dönmedi! Ekipler alarma geçti

Ekipleri alarma geçiren olay! Evinden çıktı, bir daha geri dönmedi
Hurdacıda 9 yıl bekleyen Boeing 747'nin kokpitini 200 bin TL'ye aldı! Gebze'deki evinin bahçesine taşıdı

Hurdada 9 yıl bekledi! Dev uçağın kokpiti artık onun ofisi olacak