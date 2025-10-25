Haberler

Tunus'ta Kimyasal Kirlilik Protestoları Devam Ediyor

Tunus'un Gabes şehrindeki kimyasal kirliliği protesto etmek için yüzlerce kişi, başkentte gösteri düzenledi. Aktivistler, çevre kirliliğine yol açan tesisin kapatılmasını talep ediyor.

Tunus'un güneyindeki Gabes şehrindeki kimyasal kirliliği protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, başkentte gösteri düzenledi.

Başkent Tunus'ta toplanan aktivistler, Gabes'te çevre kirliliğine yol açan kimya tesisinin sökülmesi ve bölge halkıyla dayanışma için eylem yaptı.

Tunus Gazeteciler Sendikası'nda toplanan aktivistler, Tunus Kimya Kurumu Genel Müdürlüğünün önüne kadar yürüdü.

Aktivistler, yürüyüş sırasında "Halk, ünitelerin sökülmesini istiyor", "Sağlık hakkım görevindir", "Halk mücadelesi, iklim adaleti", "Kompleksi kapatın" ve "Özgür Gabes, tesis dışarı" sloganları attı.

"Kirliliği Durdurun" kampanyasının sözcüsü Hayreddin Diba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugünkü yürüyüş, Gabes'teki mücadelelerin devamı niteliğinde. Bu mevzu yerel değil, ulusal ve insani bir davadır." dedi.

Diba, yarın Fransa'nın başkenti Paris'te, Tunus diasporasının katılımıyla Gabes ile dayanışma eyleminin düzenleneceğini aktardı.

Gabes'teki barışçıl protestoların kararlılıkla sürdüğünü belirten Diba, "Geçen salı günü (21 Ekim) yapılan genel grev, yüzde 100 başarıya ulaştı. 420 bin nüfuslu vilayette 135 bin kişiyle tarihin en büyük çevre kirliliği karşıtı yürüyüş yapıldı." diye konuştu.

Diba, "Gabes, şu anda tarihi bir dönüm noktasında. Ne yazık ki hükümet ve yetkililer, halkın mesajını halen anlamış değil." ifadelerini kullandı.

Gabes şehrinde dün de kimya tesisinin yol açtığı kirliliğe karşı protesto gösterisi yapılırken, hükümet çevre kirliliğini azaltmak için "acil ve istisnai önlemler alma" sözü verdi.

Tunus'ta kimyasal kirlilik protestoları

Gabes kentinin yaklaşık 18 bin kişinin ikamet ettiği Şati es-Selam bölgesinde bulunan ve kent merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta yer alan kimya tesisinde fosfat arıtma üniteleri bulunuyor. Tesis, kentte kimyasal kirliliğe neden oluyor.

Bölgede bir grup ortaokul öğrencisi, eylül ayında kimya tesisine ait ünitelerden yayılan gaz nedeniyle nefes darlığı yaşamıştı.

Gabes'te kimyasal kirlilik nedeniyle binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlenmişti.

Artan tepkiler üzerine Tedarik ve İskan Bakanı Salah Zuvvari, 20 Ekim'de parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin bu soruna "acil ve istisnai" çözümler getireceğini söylemiş, Cumhurbaşkanı Kays Said de kimyasal kirliliğin sona erdirilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Yemna Selmi - Güncel
