Tunus'ta İran'a Destek Gösterisi

Güncelleme:
Tunus'ta, İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırıları ile İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi protesto edildi.

Başkent Tunus'ta düzenlenen gösteri, Tunus Normalleşme Karşıtı Ağı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından aktivistler tarafından organize edildi.

Tunus ve İran bayrakları taşıyan göstericiler, "İşgalciye asla, asla boyun eğmeyeceğiz" ve "Siyonistlere ve Amerikalılara boyun eğmek yok, aşağılanmak yok" sloganları attı.

Protesto sırasında konuşan ağ üyesi Halid Bucuma, "Bugün İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik Siyonist-Amerikan saldırıyı ve liderlerine yönelik suikastı reddettiğimizi ilan ediyoruz." dedi.

Bucuma, "Amerikalılar ve Siyonistler hiçbir yasaya ve hiçbir ülkeye saygı duymuyor. İstedikleri kişiye saldırıyor ve vuruyorlar." ifadelerini kullandı.

Hamaney'in "şehit olmayı dilediğini ve bunu elde ettiğini" vurgulayan Bucuma, "Bu, Amerikan kibrine karşı durmanın bedelidir. Amerika'ya 'hayır' diyen herkes bunun bedelini liderlerinin şehit edilmesiyle öder." diye konuştu.

Bucuma, "Mücadele liderlerin şehit edilmesiyle bitmeyecek. Savaş devam ediyor ve daha fazla gelişmeye sahne olacak." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Yemna Selmi
